منها تبييت النية للصيام.. إذاعة القرآن الكريم: 4 سنن عن الرسول بهذه الليلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إذاعة القرآن الكريم أن هذه السنن هى:

سنن أول ليلة فى رمضان

أولًا: تبييت النية للصيام، حيث قالﷺ (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).

ثانيًا: دعاء رؤية الهلال لمن رءاه، فكانﷺ إذا رأى الهلال قال: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله).

ثالثًا: قيام ليل رمضان، قالﷺ (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).

رابعًا: السحور، قالﷺ (السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)، وقالﷺ (تسحروا فإن فى السحور بركة).