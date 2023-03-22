منها تبييت النية للصيام.. إذاعة القرآن الكريم: 4 سنن عن الرسول بهذه الليلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إذاعة القرآن الكريم أن هذه السنن هى:
سنن أول ليلة فى رمضان
أولًا: تبييت النية للصيام، حيث قالﷺ (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).
ثانيًا: دعاء رؤية الهلال لمن رءاه، فكانﷺ إذا رأى الهلال قال: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله).
ثالثًا: قيام ليل رمضان، قالﷺ (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
رابعًا: السحور، قالﷺ (السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)، وقالﷺ (تسحروا فإن فى السحور بركة).
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