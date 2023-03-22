موقع تقنى: شات بوت جوجل ومايكروسوفت يعرضان معلومات مضللة

جدة - نرمين السيد - وقالت منصة تك كرانش إن شات بوت Bing من مايكروسوفت أوضح بالفعل أن شات بوت بارد Bard من Google قد تم إغلاقه بعد أن أخطأ فى قراءة قصة نقلًا عن تغريدة تم الحصول عليها من مزحة.
وشدد موقع "تك كرانش" أن تلك الأساليب ليست علامة جيدة لمستقبل المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
فى الوقت الحالى إذا سألت روبوت دردشة Bing من Microsoft عما إذا كان قد تم إغلاق روبوت دردشة Bard من Google، سيقول نعم، مستشهدة كدليل بمقال إخبارى يناقش تغريدة سأل فيها أحد المستخدمين بارد متى سيتم إغلاقه وقال بارد إنها فعل ذلك بالفعل.
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