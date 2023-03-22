الإفتاء: مجرد عقد المسلم نيته أول الشهر على فعل الطاعات يثاب عليه

جدة - نرمين السيد - وأضافت الإفتاء أنه على المسلم استغلال رمضان وشغله بالطاعات، لأنه أيام معدودات.

وتابعت: "مجرد عقد المسلم نيته أول الشهر على فعل الطاعات يثاب عليه".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أمس الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدًا الخميس الموافق 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.