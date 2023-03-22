مواصفات وسعر تابلت أوبو الجديد «Oppo Pad 2»

جدة - نرمين السيد - ويأتى تابلت أوبو الجديد "Oppo Pad 2" بشاشة من نوع "LTPS LCD"، وبقياس يبلغ 11.6 بوصة، وبدقة "2800 × 2000 بيكسل". ويزود التابلت بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل، كما يعمل الجهاز بالقلم الذكى "Oppo Pencil 2". ويقترن التابلت بذاكرة وصول عشوائى (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، من نوعUFS 3.1. ويحتوى التابلت على بطارية كبيرة بقوة 9510 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات. ويطرح التابلت "Oppo Pad 2" بلونين الرمادى والذهبى، وبسعر يبلغ 436 دولار أى ما يعادل 13470 جنيه مصرى.

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