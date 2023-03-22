أخلاقنا الجميلة.. القضاء على التمييز (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية القضاء على التمييز.

يجب على الأفراد قبول الثقافات الأخرى، ومحاولة التعرف على تاريخها وعاداتها، حتى يحدث التنوع الثقافى فى المجتمع.

ويعد رفض التعصب وخطاب الكراهية والصور النمطية للشعوب الأخرى التى تظهر فى وسائل الإعلامك والصحف والأفلام، لأن ذلك يتسبب فى تطبيع الأفكار السلبية عن الثقافات الأخرى.

وعلى الآباء والأمهات تعليم الأبناء أهمية التنوع وقبول الاختلافات ومواجهة السلبيات بالإيجابيات فى سن مبكر، وتوضيح أن الجميع بشر لهم الحق فى الشعور بالأمان والتقدير.

الدفاع على الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر والمضايقة سواء من خلال إساءة لفظية أو جسدية.