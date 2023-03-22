- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية القضاء على التمييز.
يجب على الأفراد قبول الثقافات الأخرى، ومحاولة التعرف على تاريخها وعاداتها، حتى يحدث التنوع الثقافى فى المجتمع.
ويعد رفض التعصب وخطاب الكراهية والصور النمطية للشعوب الأخرى التى تظهر فى وسائل الإعلامك والصحف والأفلام، لأن ذلك يتسبب فى تطبيع الأفكار السلبية عن الثقافات الأخرى.
وعلى الآباء والأمهات تعليم الأبناء أهمية التنوع وقبول الاختلافات ومواجهة السلبيات بالإيجابيات فى سن مبكر، وتوضيح أن الجميع بشر لهم الحق فى الشعور بالأمان والتقدير.
الدفاع على الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر والمضايقة سواء من خلال إساءة لفظية أو جسدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. القضاء على التمييز (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.