مايكروسوفت تطرح متجرا مخصصا للألعاب

جدة - نرمين السيد - وتعمل الشركة على الكشف عن متجر الألعاب الجديد لهواتف أيفون وأندرويد مع بداية 2024، وذلك لمنافسة متجرى أبل وجوجل بلاى. وسيضم المتجر مجموعة متنوعة من الألعاب الكبير التى منها " Call of Duty Mobile و Diablo Immortal و Candy Crush Saga". ولم يتم تحديد الموعد التى تكون مايكروسوفت قادرة على إطلاق متجر ألعابها الخاص للهواتف الذكية، إلا أن صفقة أكتيفيجين سوف تعيدها إلى سوق ألعاب الهواتف المحمولة بشكل يجعلها قادرة على منافسة العملاقين جوجل وآبل.

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