القاهرة الإخبارية- فانوس رمضان.. عادة مصرية بدأت منذ مئات السنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - المصريون يحرصون منذ القدم على شراء الفانوس تلك الاحتفالات التى تنتشر مظاهرها فى الشوارع المصرية، تسبقها تجهيزات واسعة فى ورش ومتاجر الفوانيس التى تستعد لتلك المناسبة منذ ما يزيد على 9 أشهر، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
ويعد فانوس رمضان واحدا من أقدم العادات التى ارتبطت بشهر رمضان المبارك، وتتنوع الخامات بين الخشب والبلاستيك والزجاج، بالإضافة إلى الشكل التراثى والعديد من الأشكال التى تُرضى كل الأذواق.
بعض المراجع أشارت إلى أن أول استعمال دائم للفوانيس فى شهر رمضان كان أيام الوزير بهاء الدين قراقوش، القائم بأعمال قصر السلطان فى عهد صلاح الدين الأيوبى، إذ أمر الناس أن يعلقوا الفوانيس على بيوتهم كل ليلة ابتهاجًا بالشهر الكريم.
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