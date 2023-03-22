فرض رسوم على مستخدمى تويتر مقابل خدمة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير إلى أن تويتر يطرح خدمة جديدة تتعلق بـ "المصادقة الثنائية" مقابل فرض رسوم على المستخدمين، وفقا لـ "جادجيتس 360" ولفت التقرير إلى أن المستخدمين يلجأون إلى تلك الميزة عند تسجيل الدخول للحسابات لأجل إضافة المزيد من الأمان. ويسمح لمستخدمى "تويتر بلو" إلى استعمال خدمة المصادقة الثنائية من خلال الرسائل القصيرة. وأضاف المستخدمون أن إزالة "المصادقة الثنائية" تعرض حسابات تويتر للاختراق، كما تخشى الشركة من إساءة استخدام التقنية من قبل بعض المستخدمين.

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