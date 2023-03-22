بعد وجوده بين الأغطية.. الثعابين البنية تثير الذعر فى أستراليا

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جدة - نرمين السيد - وتفاجأ أسترالى عند دخوله لأخذ قسط من الراحة على سريره، بوجود أفعى سامة بطول 6 أقدام مختبئة بين الأغطية.
وبسبب تلك الواقعة، حذر صائد ثعابين يدعى زاكرى، سكان أستراليا من انتشار الأفاعى البنية هناك، لذا يجب فحص الأسرة قبل النوم.
وأوضح أن تلك الثعابين البينة من أخطر السلالات فى أستراليا، وذلك يرجع لسكانها للمناطق المأهولة بالسكان، كما أنها ثانى أكثر سلالات الثعابين فتكا فى العالم.
وتتسبب تلك الثعابين البنية لسمها القوى فى الشلل والنزيف الذى لا يمكن السيطرة عليه ويصل آثاره للموت.
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