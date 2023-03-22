واتساب يطلق ميزتين جديدتين لـ المجموعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلن "واتساب" عن تحديثات جديدة قادمة إلى تطبيق المراسلة، حيث ستصدر المنصة ميزات جديدة للمجموعات، والتى ستمنح المسؤولين مزيدًا من التحكم فى من يمكنه الانضمام إلى مجموعة، كما سيسهل التحديث عليك اكتشاف المجموعات المشتركة بينك وبين شخص ما.





مع التحديث القادم، تريد الشركة منح المسؤولين مزيدًا من التحكم فى خصوصية مجموعتهم، وسوف يمنحهم القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى مجموعة، كما سيتمكن المسؤول من اختيار مشاركة رابط الدعوة الخاص بمجموعتهم، أو جعل مجموعتهم قابلة للانضمام إلى مجتمع.

ووفقًا لموقع "إنديا توداى"، قال التطبيق المملوك لشركة "ميتا": "المجموعات هى المكان الذى يجرى فيه الأشخاص بعض أكثر محادثاتهم حميمية ومن المهم أن يكون المسؤولون قادرين بسهولة على تحديد من يمكنه الحضور ومن لا يمكنه الحضور".

الميزة الثانية التى سيضيفها "واتساب" إلى هى القدرة على رؤية كل المجموعات التى يشاركها المستخدم مع أشخاص معروفين، وسيُطلب من الأشخاص فقط البحث عن اسم جهة الاتصال لرؤية مجموعاتهم المشتركة.

وأضاف التطبيق: "مع نمو المجتمعات ومجموعاتها الأكبر، نريد أن نجعل من السهل معرفة المجموعات التى تشترك فيها مع شخص ما، وتابع: "سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تشاركها مع شخص ما أو تريد رؤية المجموعات التى تشتركما فيها معًا، يمكنك الآن بسهولة البحث عن اسم جهة الاتصال".

سيبدأ طرح هذه الميزات عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، وهذه التغييرات بعض التحديثات التى تم إجراؤها خلال الأشهر القليلة الماضية، بما فى ذلك جعل المجموعات أكبر، ومنح المسؤولين القدرة على حذف الرسائل المرسلة فى المجموعات التى يديرونها.

كشفت المنصة أنها ستستمر فى إضافة المزيد من الأدوات لتزويد المستخدمين بأقصى استفادة من ميزة الدردشة الجماعية.

إلى جانب ذلك، يعمل تطبيق المراسلة أيضًا على الكثير من الميزات الأخرى، ومن المتوقع قريبًا السماح للمستخدمين بإرسال الصور أو مقاطع الفيديو بجودتها الأصلية.

وقد يتاح للمستخدمين أيضًا القدرة على مشاركة 100 صورة على الأقل مرة واحدة، وتم رصد هذه الميزة فى الإصدار التجريبى من التطبيق.

سيسمح تطبيق المراسلة أيضًا للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة باستخدام رموز QR، وهو أمر اقترحه الإصدار التجريبى من التطبيق.

فى الوقت الحالى، من غير المعروف متى ستتم إتاحة هذه الميزات للجمهور.