توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 مارس 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشأن أخبار سارة عن صحتك.. انتهز أى فرصة العديد لكسب المال.. حاول تنفيذ المشاريع والخطط الجديدة.

برج الثور

تفاءل بشأن تحسن الوضع المالى لك قريبا.. حاول ألا تسىء للآخرين، قد ترغب فى مقابلة صديق بعد وقت طويل.. حاول أن تكون دبلوماسيا فى مكان العمل.

برج الجوزاء

اجتهد دائما للحصول على أموال من أى مصدر متاح.. حاول ألا تظلم زوجتك فى حقوقها بسبب انشغال فى العمل.. قدرتك على تعلم أشياء جديدة ستكون رائعة.

برج السرطان

تجنب التحدث أكثر مما هو مطلوب فى مكان العمل.. أنت قادرًا على قضاء بعض الوقت لنفسك.. حاول إيجاد مصدر دخل جديد طالما سنحت لك الفرصة.

برج الأسد

يجب أن يتم الاستثمار فى الأسهم والصناديق المشتركة على المدى الطويل.. عليك بالصبر والحكمة مع شريك حياتك.. تفاءل بشأن حياتك المهنية والعملية.

برج العذراء

خذ قسطًا من الراحة لاستعادة طاقتك.. لا تدخل فى شجار مع زوجتك بشأن الأمور المتعلقة بالمال.. حاول تخصيص وقت لنفسك اليوم على الرغم من روتينك المزدحم.

برج الميزان

حاول حل أى مشكلات متعلقة بالمال بصبر وحكمة شديدة.. حاول الاستفادة من خبرات الآخرين فى حياتك المهنية.. تفاءل بشان حياتك العاطفية.

برج العقرب

خطط لعشاء لطيف للاستمتاع بيومك مع شريكك... حاول أن تساعد شريكك فى تغيير حياته للأفضل.. اجعل نفسك مصدرًا حيويًا يحب أن يصمم حياته بجهوده الخاصة وعمله بدلاً من البحث عن الآخرين.

برج القوس

تفاءل بشأن أمورك المالية اليوم.. حاول أداء الأعمال الخيرية وتقديم التبرعات؛ حيث تكتسب السلام العقلى.

برج الجدى

يمكنك الجلوس مع أفراد عائلتك والتحدث عن عديد من القضايا المهمة فى الحياة.. تفاءل بشأن أمورك المالية وانتهز أى فرصة تجلب لك المال.

برج الدلو

لا تنفق أموالا ببذخ على أمور تعليم الأطفال دون داعٍ.. اخرج مع الأصدقاء المقربين الذين يفهمون وضعك واحتياجاتك.. لا تؤجل عملك إلى الغد.

برج الحوت

استغل وقت فراغك بشكل صحيح وافعل ما تحب؛ ما يؤدى إلى إحداث تغييرات إيجابية فى حياتك.. حاول إيجاد مصدر جديد لكسب المال طالما سنحت الفرصة.