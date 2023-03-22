مركز «محمد بن راشد للفضاء» يعلن دخول المُستكشف راشد إلى مدار القمر بنجاح

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مركبة الهبوط التابعة لشركة "أى سبيس" أكملت أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة وتحت إشراف المهندسين فى 21 مارس عند الساعة 5:24 صباحًا بتوقيت الإمارات، مشيرة إلى أن الدخول إلى مدار القمر يعتبر خطوة رئيسية للبدء فى المراحل المُقبلة من مهمة المستكشف راشد بما فى ذلك تشغيل أنظمته 5 مرات.

وسيتم إكمال كل المناورات فى مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط المخطط لها فى أواخر أبريل 2023، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول موعد وتوقيت الهبوط فى الأيام المقبلة.

وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة وهى الإطلاق والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية وهى الملاحة يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة وهى الوصول (الدخول والإنزال والهبوط)، وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة خاصةً وأن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.

وتلى ذلك المرحلة الرابعة وهى مرحلة إنزال المستكشف وتشغيله والتنقل على سطح القمر، وتبدأ بمجرد هبوط المركبة على سطح القمر ويتبع ذلك فحص الأنظمة وتشغيل المعدات وبدء جمع البيانات الأولية والقيام بالعمليات على سطح القمر والتقاط الصور، وتستمر هذه المرحلة لمدة 10-12 يومًا.

وتأتى المرحلتان الأخيرتان بعد مرور النهار القمرى وهما مرحلة السبات ومرحلة إيقاف العمليات، ِوسيستعد المستكشف راشد لليلة القمرية من خلال تشغيل نظام الاتصال الثانوى الذى يتولى تحميل المعلومات التى تم جمعها قبل الدخول بمرحلة السبات.