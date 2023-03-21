بشكل حصرى.. جوجل تطرح نموذج الذكاء الاصطناعى الجديد Bard لمستخدمى Pixel

جدة - نرمين السيد - ويبدو أن جوجل توسع اختباراتها لنموذج الذكاء الاصطناعى الجديد الخاص بها المسمى "Bard" لمجموعة جديدة من المستخدمين، وسيكون أول من جرب هذا الروبوت الجديد هو مستخدمى أجهزة البكسل المهووسين بها، حيث وجهت لهم رسالة بريد إلكترونى.

وقالت جول فى الرسالة: "رحبوا بـ Bard تجربة مبكرة من Google تسمح لك بالتعاون مع الذكاء الاصطناعى الإنتاجى، نود أن نعرض عليك ـ كعضو فى مجتمع Pixel Superfan خاصتناـ صلاحية وصول مبكرة له، حتى تستطيع البدء فى التجربة فور إطلاق Bard ولكنها قد اقتربت جدًا، وسيحدث هذا فى المستقبل القريب!".