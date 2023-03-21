الإفتاء: النبى فَرِح بقدوم شهر رمضان وبشرّ أصحابه به

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فَرِح بقدوم شهر رمضان المبارك، وأظهر الترحيب به، وقال مهنئًا أصحابه ومبشِّرًا أمَّته فى آخر أيام شعبان: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ».





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