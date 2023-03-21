التشيك تسجل أقل معدل مواليد منذ 17 عاما

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الإحصاء فى التشيك، اليوم الثلاثاء، تسجيل أقل معدل مواليد جدد فى البلاد منذ 17 عاما، إذ سجلت السلطات ميلاد أقل من 100 ألف طفل فى عام 2022.





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