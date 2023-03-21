5 كويكبات يحتمل أن تكون خطيرة فى طريقها إلى الأرض

جدة - نرمين السيد - ويعمل علماء الفلك على تحديد ومراقبة جميع الكويكبات والنيازك لاستكشاف مدى احتمال حدوث اصطدام بكوكبنا والموعد المحدد لذلك، فى حال كان هناك تهديد فعل.

ومؤخرا، أعلن علماء الفلك أن صخرة فضائية بحجم حوض السباحة الأولمبى قد تضرب الأرض فى يوم عيد الحب عام 2046، إلا أن النبأ السار هو أن كويكب عيد الحب المسمى بـ2023 DW ثمة احتمال ضئيل للغاية أن يضرب الأرض.

وهناك العديد من الكويكبات التى من المحتمل أن تضرب الأرض فى القرون القادمة، ما يدفع وكالات الفضاء حول العالم لمراقبتها عن كثب لتحديد المخاطر وتجنبها فى الوقت المناسب.

وتقول ناسا إن أكثر من 100 طن من الجزيئات الصخرية تضرب الأرض كل يوم، لكن الكويكبات بحجم ملعب كرة القدم تضرب فقط كل 2000 عام.

وتتصادم الكويكبات التى يمكن أن تنهى الحضارة، مثل االنوع الذى قضى على الديناصورات، مع الأرض كل بضعة ملايين من السنين، ويتم مراقبة أى صخور بهذا الحجم عن كثب.

والصخور التى من المرجح أن تضرب الأرض، حتى الآن، من المحتمل أن تحترق فى الغلاف الجوى أو تتسبب فى الحد الأدنى من الضرر.

وتعمل ناسا ووكالات الفضاء الأخرى على مراقبة "الكويكبات التى يحتمل أن تكون خطرة" عن كثب.

وتميل الملاحظات الأولية للكويكبات إلى أن تكون مختصرة، ومع حصول العلماء على المزيد من البيانات، ينخفض احتمال التأثير.

وفى ما يلى 6 كويكبات "يحتمل أن تكون خطرة" بحسب علماء الفلك:

2023 DW

فرص التأثير: واحد من 1584. تاريخ التأثير المحتمل: 14 فبراير 2046

حذر الخبراء هذا الأسبوع من أن هذا الكويكب الذى يبلغ ارتفاعه 160 قدما قد يتسبب فى انفجار مشابه لحدث تونغوسكا، الذى أدى إلى إزالة أكثر من 80 مليون شجرة.

لكن احتمالات اصطدام الصخور بالأرض فى يوم عيد الحب 2046 قد تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وخفض ريتشارد مويسل، رئيس مكتب الدفاع الكوكبى التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض من واحد على 784 إلى واحد على 1584.

وقال مويسي: "ستنخفض الآن مع كل ملاحظة حتى تصل إلى الصفر فى غضون يومين على أبعد تقدير. لا أحد يجب أن يقلق بشأن هذه الصخرة الفضائية".

بينو

فرص التأثير: واحد من 2700. تاريخ التأثير المحتمل: 24 سبتمبر 2182

بينو أعرض قليلا من ارتفاع مبنى إمباير ستيت فى نيويورك، وقد زارته مركبة الفضاء "أوزيريس ريكس" التابعة لناسا فى عام 2020، والتى جمعت المواد من سطحه.

ويبلغ عمر بينو أكثر من 4.5 مليار سنة، ويقدر العلماء أن لديه فرصة واحدة من بين 2700 للتأثير على الأرض خلال أواخر القرن الثانى والعشرين.

وقال البروفيسور دانتى لوريتا من جامعة أريزونا فى وقت سابق إن تأثير الاصطدام مع بينو سيطلق "طاقة تزيد بثلاث مرات عن جميع الأسلحة النووية التى تم تفجيرها عبر التاريخ. فسيطلق التأثير طاقة تعادل 1450 ميغا طن من مادة تى إن تي".

وأوضح: "للمقارنة، كانت القنابل الانشطارية المستخدمة فى الحرب العالمية الثانية تطلق طاقة تبلغ نحو 20 كيلو طن من مادة تى إن تي".

2010RF12

فرص التأثير: واحد من كل 10. تاريخ التأثير المحتمل: 5 سبتمبر 2095

يُصنف هذا الكويكب على أنه الأكثر احتمالا أن يضرب كوكبنا فى القرن المقبل، مع فرصة واحدة من كل عشرة لضرب الأرض، ومع ذلك ليس هناك داع للذعر، فهو صغير جدا.

ومن المتوقع أن تصل صخرة الفضاء قبل نهاية هذا القرن بقليل، لكن يُعتقد أن قطرها يبلغ نحو 21 قدما

لذا فبدلا من الاصطدام بالسطح، من المحتمل أن يحترق فى انفجار هائل للهواء فى الغلاف الجوى العلوى، والشيء الوحيد الذى سيصل إلى الأرض هو الحصى.

1950 DA

فرص التأثير: واحد من كل 34000. تاريخ التأثير المحتمل: 16 مارس 2880

يبلغ عرض هذا الكويكب نصف ميل، وعلى الرغم من تصنيفه ضمن قائمة الكويكبات الخطيرة، وخاصة بالنظر إلى حجمه، إلا أنه لن يصل إلينا قبل ثمانية قرون أخرى.

وتم رصده لأول مرة فى عام 1950، ومن هنا جاء اسمه 1950 DA. ومنذ ذلك الحين لوحظ فى مطلع الألفية.

وفى عام 2032، سيمر بالقرب منا، على بعد 6959357 ميلا، ما سيسمح للعلماء بمزيد من الملاحظات.

وتشير وكالة ناسا إلى أن لدينا 35 جيلا للتعامل مع هذا الكويكب.

Toutatis

فرص التأثير: غير متاحة حتى الآن. تاريخ التأثير المحتمل: عام 2562

ويبلغ عرض هذا الكويكب الضخم ثلاثة أميال، وحلق بالقرب من الأرض فى عام 2004، حيث تجاوز أربعة أضعاف المسافة من الأرض إلى القمر، وأثار موجة من التنبؤات غير المبررة بالهلاك.

وتتوقع ناسا أنه لن يقوم بمرور قريب كهذا حتى عام 2562.

وتقول ناسا: "نظرا لمجموعة واسعة من الملاحظات الضوئية والرادارية، فإن مدار Toutatis هو أحد أفضل المدارات المحددة لأى كويكب ولا توجد فرصة أن يصطدم هذا الجسم بالأرض أثناء هذا اللقاء، أو أن تحصل أى مواجهة أخرى خلال خمسة قرون على الأقل".