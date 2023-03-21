شوارع وأسواق غزة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف التقرير أن الإقبال يزداد على الفوانيس والمنتجات التى تحمل عبارات تدل على قدوم الشهر الكريم، مثل رمضان كريم أو المزينة برسوم الهلال والنجوم.

وأوضح التقرير أن هذه المناسبة تعد فرصة نادرة للمتاجر الصغيرة فى غزة، لتحقيق بعض الإيرادات، والتى تجهز الأكواب والأطباق المرسومة يدويا فى الأيام التى تسبق الشهر، لصنع منتجات ملونة تحمل طابع رمضان.

وتابع التقرير بأن الشركات الصغيرة التى تصنع تلك المنتجات ترفع مستويات الإنتاج، لزيادة إيراداتها، وتضم هذه الشركات ورشا صغيرة لصناعة المنتجات الخشبية، إذ تقوم الورش بقطع الألواح الخشبية لصنع الزخارف الرمضانية.