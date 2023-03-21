جدة - نرمين السيد - وأضاف التقرير أن الإقبال يزداد على الفوانيس والمنتجات التى تحمل عبارات تدل على قدوم الشهر الكريم، مثل رمضان كريم أو المزينة برسوم الهلال والنجوم.
وأوضح التقرير أن هذه المناسبة تعد فرصة نادرة للمتاجر الصغيرة فى غزة، لتحقيق بعض الإيرادات، والتى تجهز الأكواب والأطباق المرسومة يدويا فى الأيام التى تسبق الشهر، لصنع منتجات ملونة تحمل طابع رمضان.
وتابع التقرير بأن الشركات الصغيرة التى تصنع تلك المنتجات ترفع مستويات الإنتاج، لزيادة إيراداتها، وتضم هذه الشركات ورشا صغيرة لصناعة المنتجات الخشبية، إذ تقوم الورش بقطع الألواح الخشبية لصنع الزخارف الرمضانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوارع وأسواق غزة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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