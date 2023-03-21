ميتا تقدم 5 نصائح لزيادة مبيعات الأعمال خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لدراسة أجرتها Kantar، يفضل 66% من الأشخاص على مستوى العالم إرسال رسائل إلى الشركات والأعمال بدلاً من إرسال بريد إلكترونى.

وحددت ميتا 5 وسائل لإبقاء الأعمال على المسار الصحيح عبر واتساب تستطيع من خلالها مواصلة القيام بأهم شيء وهو زيادة المبيعات، والوسيلة الأولى تتمثل فى توفير تجربة مراسلة رائعة للعملاء، بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة فى مصر، يعد واتساب هو التطبيق الإلكترونى أو المتجر الافتراضى لعرض منتجاتهم والإجابة عن استفسارات العملاء وزيادة المبيعات، لذلك عندما يظهر للعملاء، يجب أن تكون مستعداً.

وتابعت: "خلال شهر رمضان، يمكنك القيام بخطوات بسيطة مثل تحديث ساعات عملك على الملف التعريفى لنشاطك التجارى فى تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business لإعلام المستخدمين بأنك متاح خلال الشهر، خاصةً إذا كانت ساعات العمل الخاصة بك ستكون مختلفة عن المعتاد، أو يمكن ترك رسالة عدم التواجد away message لإبلاغ العملاء متى ستكون متاحاً أو عندما تكون منشغلاً وقت الصلاة.

أما الوسيلة الثانية فهى تعزيز انتماء العملاء للشركة/العلامة تجارية، واستخدم الرسائل الشخصية للتواصل بشكل أكثر قربا مع العملاء، وبتوجيه المستخدمين عبر رحلتهم الشرائية باستخدام أزرار مثل (الردود السريعة، القائمة، الحث على اتخاذ إجراء)، ورسائل المنتج التى تحتوى على عربة التسوق المدمجة داخلها وأداة اختيار المنتج، وإذا كانت لديك بعض البنود الخاصة أو صفقات وعروض ترويجية خلال شهر رمضان، فمن الأفضل إبراز ذلك فى الكتالوج الخاص بك حتى يتمكن الأشخاص من العثور بسهولة على ما قد يرغبون فى شرائه.

وحول ثالث وسيلة لجذب العملاء قالت ميتا: شريان الحياة لأى شركة صغيرة هو العثور على المزيد من العملاء ، لذلك بمجرد تقديم تجربة قيّمة لعملائك، من المهم جذب المزيد من الأشخاص إلى صفحة واتساب الخاصة بك.

وللبدء، أضف QR Code إلى واجهة متجرك أو الموقع الإلكترونى أوعبوات المنتج أو المواد التسويقية أو فى أى مكان آخر بحيث يمكن للأشخاص القيام بالمسح الضوئى (Scan) بسهولة للتواصل معك على واتساب.. وللعثور على رمز الـQR، انتقل إلى أدوات الأعمال والرابط القصير، ويمكنك مشاركة رمز الـQR الخاص بك مع الآخرين بسهولة من التطبيق".

وتعتمد الوسيلة الرابعة على زيادة الزيارات القادمة من وسائل التواصل الاجتماعى، فالكثير من الأعمال الصغيرة والمتوسطة تتواجد أيضاً على إنستجرام وفيسبوك.

ومن أدوات الأعمال، يمكنك إضافة زر واتساب إلى حسابك على فيسبوك أو إنستجرام، لذا عندما ينقر العملاء عليه، فإنه يفتح مباشرةً محادثة على تطبيق واتساب للأعمال ، وبهذه الطريقة، يمكن للعملاء الذين يتصفحون أعمالك على هذه المنصات بدء محادثة بسهولة عبر واتساب لطرح الأسئلة أو إتمام طلب.

وللمضى قدماً والعثور على عملاء جدد تماماً، يمكن للأعمال أيضاً إنشاء إعلانات فيسبوك أو إنستجرام التى تنقر لفتح محادثة على واتساب، هذه الإعلانات هى وسيلة فعالة وقوية بشكل لا يصدق لجذب عملاء جدد وحثهم على بدء المراسلة مع عملك.

أما الوسيلة الخامسة والأخيرة، فهى تعتمد على تنظيم الوقت، وقالت ميتا: يمكن أن يكون شهر رمضان شهراً مزدحما للغاية بالنسبة للشركات والأعمال ، خاصةً مع تكثيف الكثير من المعاملات فى بضع ساعات من اليوم ، ومع التدفق المحتمل للمحادثات من العملاء الجدد، من الضرورى الحفاظ على تنظيم عملك والمحادثات الخاصة بك تتمثل إحدى الحيل فى استخدام مجموعات الكتالوج لتجميع المنتجات وتنظيمها فى فئات محددة بحيث يسهل على العملاء تصفح عروضك .

وللبقاء على اطلاع على المحادثات الخاصة بك، قم بتصنيف محادثات معينة بأوصاف قابلة للتعديل لتتبع أمور مثل المدفوعات المعلقة، والعملاء الجدد، والمزيد (التصنيفات مرئية لك فقط وليس للعملاء) ، مع نمو قاعدة عملائك وحجم المحادثات، يمكن للأعمال أيضاً الانتقال من تطبيق واتساب للأعمال إلى منصة واتساب للأعمال الأكثر قوة حيث يمكنهم التفاعل مع العملاء على نطاق واسع.