ردا لجميل «ست الحبايب».. العالم العربى يحتفل بعيد الأم

وجاء فى البرنامج أنه كانت هناك محاولات كثيرة لاختيار يوم ليكون عيدا للأم، ولكن 21 مارس هو اليوم الذى اتفقت عليه الدول العربية، ليكون وقتا لهذه المناسبة، بعد اختيار الكاتبين الصحفيين المصريين، مصطفى وعلى أمين، هذا اليوم للاحتفال بالأم فى الوطن العربى.
وقالت مقدمة البرنامج "ليلاس كفوزى"، إن فكرة عيد الأم بالدول العربية، جاءت كرسالة لـ "على أمين"، من أم تشكو له جفاء أولادها وسوء معاملتهم وتألمها من نكران الجميل.
وأضافت، أن إحدى الأمهات زارت مصطفى أمين فى مكتبه، وقالت له إنها أرملة وكان لها أبناء صغار، ورفضت الزواج من أجل تربيتهم وتخرجوا من الجامعة، ثم تزوجوا واستقلوا بحياتهم وقطعوا الزيارات عنها تمام، إلا فى فترات مُتباعدة.
ونشر مصطفى وعلى أمين فكرة دعوا فيها إلى تخصيص يوم للاحتفال بالأم، وتم اختيار يوم 21 مارس لهذه المناسبة، فمنذ قديم الزمن والاهتمام بالأم يتجلى فى كل الصور، من أول الفراعنة الذين تبين حبهم للأم فى شواهد القبور وجدران المعابد، وصولا إلى الدولة المصرية الحديثة ومنها إلى العالمية.
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