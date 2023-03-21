القاهرة الإخبارية- تيك توك يسجل 150 مليون مستخدم أمريكى

جدة - نرمين السيد - وأكد التطبيق المملوك للصين هذا الرقم قبل شهادة من المقرر أن يدلى بها شو زى تشيو، الرئيس التنفيذى لتيك توك يوم الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأيد ستة أعضاء آخرين فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم الجمعة الماضى، تشريعا مدعوما من الحزبين لمنح الرئيس جو بايدن سلطات جديدة لحظر تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وقال تيك توك الأسبوع الماضى إن إدارة بايدن طالبت ملاك التطبيق الصينيين بالتخلى عن حصتهم فى التطبيق وإلا فقد يواجهون حظرا أمريكيا.
ويواجه التطبيق ضغوطا متزايدة من إدارة الرئيس جو بايدن والمشرعين تضمنت دعوات لحظر التطبيق من قبل كثيرين فى الكونجرس يخشون احتمال وقوع بيانات المستخدمين الأمريكيين فى يد الحكومة الصينية، وقال تيك توك فى سبتمبر 2021 إن لديه أكثر من مليار مستخدم شهريا على مستوى العالم.
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