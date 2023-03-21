القاهرة الإخبارية- مصور فلسطينى يسخر موهبته لإبراز جمال الطبيعة

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "منجذبا بسحر الطيور والحياة البرية والطبيعة فى الأراضى الفلسطينية، يلتقط حسن ريماوى صورا يوثق بها جمال الأماكن الغائبة عن الأعين فى وطنه، وبدأت رحلة حسن فى مجال التصوير أثناء فترة الإعلاق للحد من تفشى (كوفيد 19)".

وأوضح ريماوى: "فترة كورونا لفتت انتباهى للحياة البرية فى فلسطين والطيور والتنوع الموجود فى فلسطين، وقررت أن أتخصص فى هذا المجال، وأتمنى أن يكون لى مستقبل مهنى فيه".

وتابع التقرير: "يعمل ريماوى مصورا صحفيا منذ عام 2013 إلى جانب وظيفته اليومية كتاجر، ويقول إن تصويره للحيوانات محاولة لكشف أوضاعها الصعبة للناس فى جميع أنحاء العالم".

وأشار ريماوى: "المناخ أثر كثيرا علينا، وهذا العام لم يكن هناك شتاء، والطيور كانت تأتى على الأغوار لكن الطيور لم تبقى فترة طويلة وهاجرت".

واستطرد التقرير: "يزور ريماوى مواقع مختلفة فى الضفة الغربية ليلتقط بعض الصور للطيور، لكن الحياة البرية كلها تجذب عدسات كاميراه الخاصة، فهو يحب التقاط صور عن قرب لتجسيد الحياة اليومية لهذه المخلوقات".