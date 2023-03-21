مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف شاومى الجديد «Poco C55»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Poco C55" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.71 بوصة، مع جودة +HD، ودقة 720 × 1650 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتى الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل وفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات. ويقترن الهاتف "Poco C55" بذاكرة وصول عشوائى 4 و6 جيجابايت رام ومساحة تخزين 64 جيجابايت و128 جيجابايت.

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