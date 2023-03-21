بسبب شغبهم.. قرد يخطف كلبا فى الهند

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الفيديو القرد وهو يخطف كلب صغير عبر سطح أحد المنازل فى قرية باركوتا بمدينة "جايبور" بالهند. وتشهد مدينة جايبور الكثير من الأفعال المشاغبة للقردة فى الهند، حيث تسببت فى الكثير من الحوادث. ورصد الفيديو لحظة خطف الجرو من قبل القرد وهروبه عبر أسطح المنازل دون العلم بمصيره. ويذكر أن تلك المدينة شهدت منذ أسابيع قتل امرأة فى الـ 70 من عمرها بعد هجومها من قبل القرود الهائجة أثناء محاولة الفرار منهم.

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