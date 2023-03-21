دراسة: قلة النوم فى مرحلة منتصف العمر تضر بصحة الدماغ

جدة - نرمين السيد - وخلال الدراسة التى أجريت فى الجامعة الوطنية بـ أستراليا، سلط الفريق البحثى الضوء على الحاجة إلى مزيد من التركيز على الصلة بين النوم وصحة الدماغ، وإجراء مزيد من البحث فى نتائج تحسين النوم.

وتشير النتائج إلى أن تحسين النوم يمكن أن يكون هدفًا مهمًا لتعزيز صحة الدماغ وتأخير ظهور الخرف، وهو مصدر قلق عاجل للصحة العامة يؤثر على ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم؛ إذ من المتوقع أن يصيب 150 مليون شخص بحلول عام 2050.

ويقترح الباحثون أن معالجة قلة النوم يمكن أن تتضمن إجراء تغييرات فى نمط الحياة، مثل تجنب الكافيين، ووضع جدول نوم منتظم، وخلق بيئة مواتية للنوم.

وحذرت الدراسة من أن قلة النوم المزمن يمكن أن يكون لها آثار سلبية خطيرة فى صحة الشخص، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكرى، وحالات صحية أخرى، بالإضافة إلى تقويض الوظيفة الإدراكية والمزاج وجودة الحياة بشكل عام.