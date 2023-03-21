الجولة الثانية من التسريح.. أمازون تطرد 9 آلاف موظف

جدة - نرمين السيد - أعلنت أمازون عن تسريح 9000 موظف إضافى، حيث أرسل الرئيس التنفيذى للشركة، آندى جاسى، رسالة إلى الموظفين المتأثرين، قائلاً إن أمازون تمر بوقت عصيب وأنه سيتعين عليها اتخاذ هذه الخطوة لتوفير التكاليف.





ليست هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها عملاق التجارة الإلكترونية بطرد الموظفين حيث ألغى ما يصل إلى 18 ألف عامل فى يناير من هذا العام، مما يعنى فى الأساس أن أمازون قد طردت ما مجموعه 27 ألف شخص.

وقال جاسي فى البريد الإلكترونى الذى تم إرساله إلى الموظفين: "نعتزم إلغاء حوالى 9000 وظيفة إضافية فى الأسابيع القليلة المقبلة - معظمها فى خدمات «AWS» و«PXT» والإعلانات ومنصة «Twitch».. كان هذا قرارًا صعبًا، لكننا نعتقد أنه الأفضل للشركة على المدى الطويل".

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة أن أمازون قامت بتوظيف موظفين أكثر من اللازم فى السنوات القليلة الماضية والآن، سيتعين عليها إقالة الموظفين لتوفير التكاليف واستخدام الموارد بعناية بسبب الانكماش الاقتصادى، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساعد الشركة على المدى الطويل وستستخدم الأموال التى تم توفيرها لأشياء أفضل.

وأضاف: "بالنظر إلى الاقتصاد غير المؤكّد الذى نعيش فيه، وعدم اليقين الموجود فى المستقبل القريب، فقد اخترنا أن نكون أكثر انسيابية فى تكاليفنا وعدد الموظفين".

وأوضح جاسى كذلك أن الشركة لم تعلن عن تسريح العمال فى وقت واحد لأنه لم يتم الانتهاء من تحليلات جميع الفرق فى أواخر الخريف، وبالتالى، فإن الجولة الثانية من عمليات التسريح تحدث الآن.

وتابع: "نظرًا لأن أعمالنا الداخلية قامت بتقييم ما يهتم به العملاء أكثر، فقد اتخذوا قرارات إعادة ترتيب الأولويات التى أدت أحيانًا إلى تقليص الأدوار، وأدت أحيانًا إلى نقل الأشخاص من مبادرة إلى أخرى، وفى بعض الأحيان أدت إلى فرص جديدة".

أدى ذلك إلى قيام أمازون بإلغاء 18 ألف وظيفة فى يناير، والآن بعد أن أكملت المرحلة الثانية من التخطيط هذا الشهر، ألغت الشركة 9000 وظيفة إضافية.

وأكد الرئيس التنفيذى أن الشركة تهدف إلى إكمال عملية التسريح الأخيرة بحلول منتصف إلى أواخر أبريل، وأن أمازون ستدعم الموظفين الذين تم تسريحهم، كما وعد بتقديم حزم تشمل مدفوعات إنهاء الخدمة ومزايا التأمين الصحى الانتقالى ودعم التوظيف الخارجى.