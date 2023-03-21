ست الحبايب يا حبيبة.. اعرف قصة أيقونة أغانى عيد الأم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أغنية ست الحبايب

وفى عيد الأم 2023، نتعرف على ظروف كتابة تلك الكلمات الرقراقة الجميلة التى لا تزال خالدة حتى الآن على الرغم من مرور عشرات السنوات على كتابتها وتلحينها.

ست الحبايب كتب كلماتها الشاعر الكبير حسين السيد، حيث ذكرت ابنته الدكتورة حامدة حسين السيد أن والدها كتب كلمات أغنية ست الحبايب يوم 20 مارس عام 1959؛ حينما طلب الكاتبين الكبيرين على أمين ومصطفى أمين من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تقديم أغنية عن عيد الأم، والذى كان وليد الفكرة آنذاك.

ولفتت نجلة حسين السيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة إلى أن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فكر فى صديقه الشاعر حسين السيد، والذى كتب أغنية ست الحبايب، واختار المطربة الكبيرة فايزة أحمد لتأديتها؛ لجمال صوتها والبحة التى تميزها فى الغناء.

كلمات أغنية ست الحبايب

ست الحبايب يا حبيبة

يا أغلى من روحى ودمى

يا حنينة وكلك طيبة

يارب يخليكى يا أمى

زمان سهرتى وتعبتى وشلتى من عمرى ليالى

ولسه برضه دلوقتى بتحملى الهم بدالى

انام وتسهرى وتباتى تفكرى

وتصحى من الآدان وتيجى تشقرى

تعيشى لى يا حبيبتى يا أمى

ويدوم لى رضاكى

أنا روحى من روحك انت

وعايشه من سر دعاكى

بتحسى بفرحتى قبل الهنا بسنة

وتحسى بشكوتى من قبل ماأحس أنا

يارب يخليكى يا أمى

يارب يخليكى يا أمى

لو عشت طول عمرى أوفى جمايلك الغالية علىَّ

أجيب منين عمر يكفى

وألاقى فين أغلى هدية

نور عينى ومهجتى وحياتى ودنيتى

لو ترضى تقبليهم دول هما هديتى

يارب يخليكى يا أمى ست الحبايب يا حبيبة