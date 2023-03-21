غالية فى القيمة وعلى قد الإيد.. هدايا عيد الأم 2023

جدة - نرمين السيد - هدايا عيد الأم 2023

فى عيد الأم 2023 لا تكفى كنوز الدنيا وما فيها لتعبر عن قيمة هذا المخلوق العظيم الذى يزن الذهب، وإنما هى هدايا قليلة يقدمها الأبناء لـ ست الحبايب؛ تقديرا واحتراما لما بذلته وما تبذله من أجل سعادتنا حتى وإن كان على حساب راحتها.

ويستعرض دوت الخليج معكم أهم الهدايا التى من الممكن أن تقدمها فى عيد الأم 2023، تسعد ست الحبايب، وفى الوقت نفسه تكون أسعارها فى المتناول.

مصحف أو سبحة

تعتبر هدية مصحف وسبحة ضمن أفضل 10 هدايا ينصح بها خبراء الأسرة فى عيد الأم 2023 فهى هدية قيمة للغاية، وتعتبر أفضل الهدايا على الإطلاق كون كتاب الله تعالى، والسبحة أفضل القربات إلى الله، ولها أجر كبير ستحصده الأم إلى جانب أجرها الكبير الذى سيجزيها المولى سبحانه وتعالى به.

حذاء خروج

الحذاء له أهمية كبيرة فى حياة أى شخص أو أى سيدة، وبالتالى فإذا جددت لوالدتك فى عيد الام 2023 الحذاء الخاص بها فهو، بالتأكيد، من أجمل الهدايا.

موبايل

الهاتف المحمول له أهمية كبرى فى حياة أى رجل وسيدة، وبالتالى فهو على رأس هدايا عيد الأم 2023.

شال حريمى أو خمار

كثير من السيدات وخصوصا فى الريف يفضلن أن تكون الهدايا لهن فى عيد الأم عبارة عن "خمار" أو "شال" أو ما يسمونها بـ "التحجيبة" وهى الحجاب المعروف بألوان مختلفة.

باقة زهور

يمكن شراء باقة زهور زاهية اللون، والتى تعتبر من الهدايا المفضلة للنساء مهما اختلفت أعمارهن، حيث تجعلها تشعر بالسعادة عند تلقيها.

نظارة شمس

وتعد النظارة الشمسية من أفضل هدايا عيد الأم 2023 التى تحبها ست الحبايب، حيث تحب كثير من السيدات الخروج بها لحماية العين من لهيب الشمس، وخصوصا فى الصيف.

شمعة معطرة

يمكن شراء شمعة معطرة مطبوع على وعائها بعض الكلمات الرقيقة تعبر عن مدى الأبناء لـ أمهم فى عيد الام.

حقيبة جلدية

شراء حقيبة جلدية أنيقة فى عيد الأم ، تعد من أجمل الهدايا؛ حيث تحب كل السيدات بالتأكيد الخروج بحقيبة تحمل فيها كل متعلقاتها الشخصية.

تحضير كعكة

يمكن تحضير كعكة فى المنزل احتفالا بـ عيد الام وهى من الهدايا الجميلة التى تشع بهجة ليس على الأم فقط، وإنما على البيت بأكمله.

هدايا عيد الأم 2023

وهناك عديد من الهدايا الأخرى فى عيد الأم 2023 نوجزها فيما يلى:

خاتم من الذهب أو الفضة

منتجات العناية بالبشرة

رتب استراحه عن طريق حجز تذاكر السينما أو المسرح

ساعة يد فاخرة أو ساعة حائط

بوك أو محفظة

أدوات مكياج وزينة

قرط ذهبى "حَلَق"

طاقم كوبايات أو أصحنأو ملاعق

ميدالية مكتوب عليها اسمها