قبل رمضان.. دار الإفتاء تنشر مفطرات الصوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن من الأشياء التى لا تفطر، الاحتلام، والأكل والشرب ناسيًا، والتبرُّد بالماء، والعطور والروائح. وأوضحت، أن التدخين واللبوس وبخاخة الربو ودم الحيض والنفاس والقيء عمدا يُفطر.

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