عيد الأم 2023.. كيف يحتفل جوجل؟

جدة - نرمين السيد - عيد الام 2023

عيد الأم هو عيد سنوى يحتفل به عدد من دول العالم مع اختلاف توقيته من بلد إلى آخر، ولكن يجتمع كل الشعوب حوال واحدة من أجمل القيم والمعانى وهى قيمة حب الأم.

وترجع بداية الاحتفال بـ عيد الأم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مطالبة الناشطة الاجتماعية "آنا جارفيس" التى طالبت بتخصيص يوما للاحتفال بالأمهات الأمريكيات، وانتشرت الدعوة حتى أصبح عيدا سنويا بجميع دول العالم.

واعتبر الرئيس الأمريكى ويلسون أن ذلك اليوم عيدا رسميا أى "إجازة" فى الولايات المتحدة بعد موافقة الكونجرس على هذا اليوم ليكون كذلك كل عام.

عيد الام 2023

وبعدها استعان الكاتب والصحفى مصطفى أمين بتلك الفكرة فى كتابه "أمريكا الضاحكة" عام 1943، ولكن لم يستجب أحد وقتها حتى جاءت سيدة لـ مصطفى أمين فى مكتبه بعد مرور 10 سنوات، لتحكى عن قصة كفاحها مع أولادها بعد وفاة زوجها لتربيتهم وتعليمهم وفى النهاية لم يقدر أولادها جهودها، لذا تأثر بقصتها ونادى مرة أخرى للاحتفال بـ عيد الأم.

واستمر مصطفى أمين فى دعوته للاحتفال بـ عيد الأم، ولجأ إلى "كمال الدين حسين" الذى كان يشغل وقتها وزير التعليم، وعرض عليه الفكرة، ورحب بها بسبب حبه لوالدته، ونجح فى إقناع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بها لأنه كان يحبه.

عيد الام 2023

وبدأ الاحتفال بـ عيد الأم فى مصر رسميا فى 21 مارس 1956، وتم اختيار ذلك اليوم مع بداية الربيع، الذى به تتفتح الزهور والقلوب، واستمر ذلك حتى سنة 1965.

وتعرضت احتفالية عيد الأم للكثير من الهجوم من قبل المتطرفين، لرغبتهم فى تغيير كلمة "عيد" إلى "يوم"، ولكن لم يتم الاستجابة لهم أو تغيير اسمه، واستمر الاحتفال بـ عيد الأم فى 21 مارس من كل عام.