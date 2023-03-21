دار الإفتاء: 3 أشياء تُفطر و10 لا تُفطر فى رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - أشياء تفطر فى رمضان أولًا: التدخين. ثانيًا: القئ المتعمد. ثالثًا: دم الحيض والنفاس (لا يجوز معهما الصيام). أشياء لا تفطر فى رمضان أولًا: بخاخة الربو. ثانيًا: استعمال الحقن "عضلًا أو وريدًا أو تحت الجلد"، والمراهم والكريمات. ثالثًا: الأكل والشرب ناسيًا. رابعًا: القئ غير المتعمد. خامسًا: استعمال مرطبات البشرة. سادسًا: تذوق الطعام باللسان دون بلعه. سابعًا: خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شئ إلى الجوف. ثامنًا: الغسيل الكلوى. تاسعًا: نقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق. عاشرًا: التبرد بالماء من شدة الحرارة.

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