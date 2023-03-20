جدة - نرمين السيد - أشار فيل سبنسر، رئيس قسم الألعاب فى شركة مايكروسوفت إلى أن شركته تعتزم الدخول بقوة إلى سوق ألعاب الهواتف الذكية من خلال طرحها لمتجر خاص بالألعاب التى تنتجها الشركة للهواتف الذكية، وذلك للهواتف العاملة بنظامى أندرويد وiOS.





وقال سبنسر إن مايكروسوفت تُجهز متجرًا للألعاب يتيح لمستخدمى الهواتف الذكية إمكانية الوصول إلى مكتبة ألعاب "إكس بوكس" بشكل سحابى، بالإضافة إلى ألعاب شركة "Activision Blizzard" التى أعلنت مايكروسوفت نيتها الاستحواذ عليها، وفقًا لصحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية. وأوضح رئيس قسم الألعاب فى شركة مايكروسوفت، أن هذه الخطوة تأخرت بسبب القيود التى تفرضها جوجل وآبل على المتاجر الخارجية فى هواتفها الذكية، إذ تمنع شركة آبلابشكل كامل تثبيت واستتخدام أى متجر للتطبيقات باستثناء متجر تطبيقات آبل الرسمى على أجهزة iOS، بحسب ما ذكره موقع "Ait" التقنى. وبالرغم من أن جوجل تسمح بمتاجر التطبيقات الخارجية فى أندرويد، تفرض الشركة بعض القيود التى تجعل من تجربة استخدام تلك المتاجر غير مثالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للهواتف الذكية.. مايكروسوفت تعتزم طرح متجر خاص بالألعاب التى تنتجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.