اكتشاف أكبر مدينة لصيد اللؤلؤ فى الخليج العربى بالإمارات (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت دائرة السياحة والآثار فى أم القيوين أحدث مستجدات أعمال التنقيب الأثرى بجزيرة السينية فى موسمها الثالث، التى تشير إلى وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ فى الخليج العربى فى الجزيرة، علمًا أنها أزدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادى، وتقع المدينة بالقرب من الدير المسيحى القديم "دير السينية" الذى تم اكتشافه العام الماضى.

وأشار الشيخ ماجد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار الإمارتية، إلى أن هذا الاكتشاف له أهمية كبيرة لتاريخ أم القيوين ودولة الإمارات والخليج العربى، حيث كان صيد اللؤلؤ جزءًا أساسيًا ومصدرًا للرزق ومكونًا أساسيًا من تراث الدولة لأكثر من 7 آلاف عام، وتعد مقابر العصر الحجرى الحديث فى ام القيوين من أقدم الأدلة المعروفة على صيد اللؤلؤ، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت رانيا قنومة، رئيس قسم الآثار بالدائرة، أن مدينة صيد اللؤلؤ المكتشفة بجزيرة السينية تبلغ مساحتها 12 هكتارا، وتعد مميزة نتيجة اكتشافها خلال الحفريات الأثرية المنظمة فى موسم التنقيب 2023.