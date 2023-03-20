بمواصفات مميزة.. طرح هاتف Honor 70 Lite

جدة - نرمين السيد - ويقدم "هونر 70 لايت"، الذى يأتى بسماكة 8.68 ملم ويزن 194 جرامًا، شاشة من نوع TFT LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600× 720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، ومعدل تردد 90 هرتز.

ويأتى الهاتف بشريحة Snapdragon 480 Plus من شركة كوالكوم، وهى تضم وحدة المعالجة المركزية CPU ثمانية النوى يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، بالإضافة إلىوحدة لمعالجة الرسومات CPU من نوع Adreno 619.

ويعمل Honor 70 Lite، الذى يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G بواجهة المستخدم Magic UI 6.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12 من شركة جوجل، مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر جانبى، ويأتى الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بحجم 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلى بسعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلى أمبير فى الساعة، تكفى لمدة 19 ساعة من بث الفيديو.