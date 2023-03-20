الإفتاء: المقرر شرعًا أن كل إنسان حر فى التصرف بماله وما يملك

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه من المقرر شرعًا أن كلَّ إنسانٍ حُرٌّ فى التصرف فى ماله وفيما يملك، وبالصورة التى يراها مناسبةً لحاله، بشرط عدم البخل أو التبذير وألَّا ينسى حق الفقراء والمساكين، ويجب أن يقدِّم فى النفقة مَن يعولُهُم، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُم لِأَهْلِى».





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