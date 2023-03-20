أفكار هدايا تناسب عيد الأم

جدة - نرمين السيد - ويحتار الأفراد خلال تلك الفترة حول الهدية التى يتم اختيارها لأجل تقديمها للأم وإسعادها.

هناك عدد من الأفكار التى يمكن الاستعانة بها لأجل تقديم هدية مناسبة للأم، ومنها:

-إسدال الصلاة:

من الممكن شراء إسدال صلاة جديد باللون المفضل وبخامة مريحة لعدم الشعور بالحر أو الضيق فى الأيام الحارة.

-إكسسوارات فضة:

على الأبناء والأزواج تقديم هدايا قيمة وبسيطة للأمهات، لذا يمكن الاستعانة بالإكسسوارات الفضة مثل "السلسلة أو الحلق أو الخاتم".

-عباية بيتى:

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، يمكن شراء العبايات الأنيقة ذات الخامة القطنية المريحة لأجل ارتدائها فى العزومات.

-كارت خصومات:

يمكن تقديم كارت الخصومات الذى يحتوى على تخفيضات كبيرة على عدد من الماركات الشهيرة سواء الملابس أو محال مستحضرات التجميل، أو محال السلع والمنتجات الغذائية.

وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يمكن تقديم بعض الهدايا المتعلقة بالشهر، مثل:

-فانوس رمضان:

لا يقتصر فانوس رمضان على الصغار فقط، بل يمكن تقديمه للأمهات حتى يصبح ذكرى خالدة محفورة فى قلب الأمهات.

-ياميش رمضان:

يمكن شراء هدية سريعة خلال مناسبة عيد الأم، وهى عبارة عن "شنطة" تحتوى على ياميش رمضان، سواء البلح أو لفة قمر الدين أو جوز الهند أو الزبيب أو المشمشية أو القراصيا أو السوبيا.

-مصحف بحامل:

يعد المصحف من أجمل الهدايا التى يمكن تقديمها لكبار السن، لأجل قراءة المصحف بكل سهولة خلال أيام رمضان.