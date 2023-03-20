دون استخدام اليدين.. كيفية التمرير عبر تيك توك من خلال الصوت

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن تلك الميزة كانت تم تصميمها منذ البداية لتسهيل استخدام أيفون وخصوصا للذين يعانون من الإعاقات الجسدية أو العقلية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأعلن الخبراء عن كيفية التمرير السريع عبر تيك توك لدى مستخدمى هواتف أيفون من خلال الصوت، ويجب:

-الانتقال إلى الإعدادات.

-الضغط فوق إمكانية الوصول.

-اختيار التحكم الصوتى.

-الضغط على أوامر مخصصة.

-النقر على إنشاء أمر جديد، ثم كتابة العبارة التى اخترتها، وبعدها نضغط على إجراء.

-الضغط على "تشغيل إيماءة مخصصة" ثم نرسم خطا لأعلى والضغط على حفظ، والرجوع للصفحة السابقة وحفظ مرة أخرى.

بينما لأجل التمرير السريع على تيك توك عبر الصوت لدى مستخدى أندرويد، يجب:

-تثبيت "Voice Access".

-فتح التطبيق.

-الضغط فوق "تنشيط الصوت".