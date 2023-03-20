تجمل بالأخلاق- نصائح لاكتساب الثقة فى النفس (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، نصائح لأجل اكتساب الثقة فى النفس.
وكشف الخبراء عن عدد من النصائح والخطوات المهمة التى تساهم فى اكتساب الثقة فى النفس، للتمكن من تحقيق الأحلام دون الشعور بالخوف.
ويلازم البعض الشعور بالخوف لكن فى حالة اكتساب الثقة بالنفس يتمكن الفرد من تحقيق المزيد من النجاحات التى قد تكون شبه مستحيلة.
ومن بين النصائح المهمة التى تساعد فى الثقة بالنفس والتمكن من تحقيق النجاحات:
-تنظيف البشرة والشعر والأسنان.
-الاستعانة بالملابس البسيطة الأنيقة.
-اكتساب العادات والخبرات الجديدة.
-تحديد المبادئ والتمسك بها.
-ممارسة التمارين الرياضية.
-تعزيز قوة الفرد الشخصية من خلال المعرفة.
-الاستفادة من التجارب السابقة.
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