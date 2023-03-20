مبادرة المتحدة والطفل.. وسائل تعويد ابنك على الصيام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة للطفل، يرصد الإنفوجراف التالى وسائل لتعويد ابنك على الصيام. ذكر الأجر المترتب على صيام رمضان الصيام بشكل تدريجى من الأقل فالأعلى تفعيل روح التنافس بين الطفل وإخوته تشجيع الطفل لرفع معنوياته للاستمرار فى الصيام أداء العبادات فى المسجد مع الأطفال فى نهار رمضان تعويد الطفل على الصيام قبل رمضان كصيام بعض أيام شعبان تأخير السحور إلى ما قبل الفجر بما يساعد الطفل لصيام طويل قضاء نهار رمضان بفعل أمور مختلفة تساعد على تمضية الوقت.

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