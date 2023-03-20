ذهب بسعر خيالى.. عراقى يهدى حماته «مشط القمل» فى عيد الأم

جدة - نرمين السيد - وأثار محل ذهب فى إحدى الدول العربية حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بعد عرضه لـ "مشط صغير" من الذهب بسعر خيالى. وأشار محل الذهب الذى يقع فى بغداد بالعراق إلى أن تلك الهدية هى طلب خاص لزبون حتى يهديها لـ "حماته" فى عيد الأم. وكشف محل الذهب أن ذلك "المشط" هو ما يعرف باسم "مشط القمل" ويزن 65.78 جراما، وبسعر 6.575.000 مليون دينار.

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