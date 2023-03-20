رئيس شؤون الحرمين يعلن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوى لاستقبال المصلين

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوى لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا بأنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.





وأوضح الدكتور السديس، أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوى فى جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، حيث يشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، إضافة إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية، والتى شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات. ولفت الرئيس العام بأن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكى يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، سائلًا العون والتوفيق لجميع العاملين فى خدمة ضيوف الرحمن، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.

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