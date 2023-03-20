مايكروسوفت تكشف عن تحسينات لروبوت الدردشة فى محرك «Bing»

جدة - نرمين السيد - وتشمل هذه التحسينات زار يتيح مشاركة الإجابات عبر وسائل التواصل، وزيادة سرعة الاستجابة وتحسينًا لجودتها.
وأوضحت الشركة أنها حسنت بشكل كبير من سرعة الإجابات التى يقدمها الروبوت ضمن وضعية متوازن Balanced، إذ أصبحت الإجابات أقصر لكنها أكثر سرعة بشكل كبير، ويذكر أن محرك Bing يقدم 3 وضعيات للدردشة هى: "مبدع لكتابة الإجابات بأسلوب تصفه مايكروسوفت بالاصيل والغبداعى، ودقيق لإجابات أكثر دقة وواقعية، ومتوازن لإجابات بأسلوب يقع ما بين الأسلوبين السابقين.
وحسنت مايكروسوفت كذلك من قدرة Bing على استيعاب سياق المحادثة بشكل أفضل، ما يساعد روبوت الدردشة على تقديم إجابات أفضل حتى مع الأسئلة الاطول والأكثر غنى بالتفاصيل، أو مع جلسات الدردشة الطويلة.
وأشارت الشركة إلى أنها رفعت من الحد الأقصى للأسئلة المسموح بها فى دور الدردشة الواحد من 10 إلى 15 سؤالًا.
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