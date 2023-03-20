يصور الأبراج من الحمل للحوت.. اكتشاف «زودياك» كامل لأول مرة فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت إن هناك فريق من المرممين كشف عن منظر لزودياك بسقف الأعمدة الجنوبية لـ معبد إسنا، مضيفة أن وزارة الآثار كشفت كذلك عن مناظر لآلهة وحيوانات تظهر لأول مرة أثناء مشروع تسجيل وتوثيق المعبد.

وأوضحت "إكسترا نيوز" أن المُكتشف يصور الأبراج الفلكية الإثنى عشر من الحمل إلى الحوت.

وأشارت إلى "الزودياك" يُظهر أيضًا كواكب المشترى وزحل والمريخ بالإضافة لبعض الأبراج المستخدمة فى قياس الوقت.

وتابعت: "كشفت البعثة عن مناظر لعدد ممن الآلهة المصرية والحيوانات وكائنات مركبة مثل الثعبان برأس كبش أو طائر برأس تمساح".

ولفتت قناة "إكسترا نيوز" إلى أن المعبد يعود إلى العصر الرومانى الذى بدأ تشييده عام 186 قبل الميلاد.