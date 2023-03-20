مبادرة المتحدة.. كيف تُحسن من شخصية طفلك.. إليك 3 طرق

جدة - نرمين السيد - تشكل الكلمات التى يعلمها الآباء لأطفالهم بوعى أو بغير وعى فى نظرتهم للعالم، لذلك يجب أن يكون الآباء على دراية بكيفية معرفة الأبناء لكلماتهم وأفعالهم، ويوجد بعض الكلمات المناسبة التى يجب أن يسمعها أطفالنا يوميًا من آبائهم وتساعد بشكل إيجابى على التربية السليمة، بحسب ما نشره موقع "Rootsofaction".





وفى إطار مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوعية الطفل، نوضح طرق لتحسين شخصية الطفل. طرق لتحسين شخصية الطفل أولًا: كلمات التشجيع، تعد كلمات التشجيع من أكثر أنواع الحديث التى تعطى للطفل دفعة للأمام وتقدم دائمًا، كما تساعده على الاستمرار فى المحاولة، بالتأكيد الذى يبذله له قيمة وليس فشلًا. ثانيًا: التعبير عن الامتنان، عندما تعبر عن مشاعر للطفل، وتجعله يشعر بالحب والامتنان، تكون أعظم الهدايا من والديه بالنسبة له، وذلك بقول "أنا ممتن، أنا سعيد بيك، أنا فخور بيك"، فالامتنان لفظيًا يسمح له بتقدير نفسه وتقدير الآخرين. ثالثًا: أجعله صديقك، فعندما تطلب من طفلك أن يكون صديقك، يشعر وقتها بالأمان وليس بالرهبة، فهو يعلم جيدًا الفرق بين التعامل مع الأم أو الأب وبين التعامل مع الصديق، فالصديق يعنى الراحة والحديث دون خجل.

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