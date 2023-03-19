قبل الإطلاق الرسمى.. تصميم هاتف Meizu 20 Pro المنتظر (صورة)

جدة - نرمين السيد - وتخطط شركة Meizu للإعلان قريبًا عن إصدار جديد من الهواتف الذكية، ولقد لفتت تقارير سابقة إلى أن الإصدار القادم يأتى بإعدادات للكاميرا الخلفية تحاكى هاتف Galaxy 23 كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وأظهرت الصور التى نشرت اليوم عن تصميم الهاتف من الجهة الأمامية، حيث يظهر هاتف Meizu 20 Pro بثقب للكاميرا الأمامية مع تصميم نحيف لإطار الشاشة، وتتميز الشاشة بتصميم مسطح.

ومن المفترض أن ينطلق هاتف Meizu 20 Pro رسميًا فى حدث يعقد فى 30 مارس الجارى، وأوضحت الشركة أن سلسلة Meizu 20 تأتى بتصميم مسطح فى الشاشة، بتصميم نحيف لحواف الشاشة بسماكة 1.57 مم.

وتشمل الهواتف عدد 13 من الهوائيات ذات الطاقة المرتفعة لتعزيز تجربة الألعاب، كما يدعم الهواتف نظام تبريد يشغل مساحة 36242 مم2.