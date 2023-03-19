الإفتاء: التاجر الذى يستورد السلع ويطرحها بسعر مناسب أجره عظيم عند الله

جدة - نرمين السيد - التاجر الذى يستورد السلع ويطرحها فى الأسواق بسعر مناسب له أجر عظيم عند الله تعالى، فعن ابن مسعود رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن جَلَبَ طَعَامًا إلى مِصْرٍ مِن أمصَارِ المُسْلِمِينَ كانَ لهُ أجرُ شَهِيدٍ».





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