القاهرة الإخبارية- مشهد صادم.. نفوق ملايين الأسماك وسط موجة حر فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مشهد صادم.. نفوق ملايين الأسماك وسط موجة حر فى أستراليا"، إذ أن ملايين الأسماك النافقة غطت سطح مياه نهر دارلينج بأستراليا، حيث استيقظ سكان إحدى المدن الأسترالية ووجدوا أعدادا كبيرة ميتة في النهر الذي يعد مصدرا لمياه الشرب والاستخدامات المتعددة.





السكان المحليون يعتبرون أن ذلك أكبر حدث نفوق للأسماك بالمدينة التي شهدت مشهدا مماثلا قبل 3 سنوات، ولكن أقل حجما، وأفاد التقرير، بأن الهيئة المسؤولة عن الأنهار بالولاية الاسترالية أرجعت هذه الظاهرة إلى موجة الحر التى أثرت على الأحياء المائية.

وتضع هذه الموجة الحارة مزيدا من الضغط على دورة حياتها متوقعة أن تصل درجة الحرارة فى ولاية مينندي إلى 41 درجة مئوية، وحذرت وكالة التخطيط والبيئة الحكومية من أن مستويات الأكسجين فى النهر قد تنخفض أكثر فى نهاية هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة.

الوكالة الحكومية أضافت أيضا، انّ كمية الأكسجين المذاب الذي يمكن أن تتحملها الأسماك مع زيادة درجة حرارة الماء تتناقص، وهو ما قد يضيف ضغطا إضافيا على الأسماك التى قد تكافح بالفعل.