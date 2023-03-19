فى بداية الربيع.. «ذبابة الفانوس» تهدد المحاصيل بأمريكا

وذكرت الدراسة التى أجرتها جامعة "ديلاور" الأمريكية، ونشرت، اليوم الأحد، فى مجلة "ناتشر"، أن حشرات ذبابة الفانوس المنقط أو المرقطة تنتشر سريعا عن طريق وسائل النقل التى يستخدمها الإنسان من منطقة إلى أخرى، مشيرة إلى بداية انتشارها فى عام 2014 فى أكثر من 100 مقاطعة فى عشر ولايات أمريكية مما تسبب فى ضرر بالغ للمحاصيل آنذاك.
وكشفت الدراسة عن أن هذه الحشرات تتخذ من وسائل النقل مثل القطارات والسيارات والشاحنات، موائل للبيض الخاص بها، مطالبة بتتبع وسائل النقل التى يستخدمها الإنسان لمعرفة وسائل انتشار هذه الحشرات بهذا الشكل السريع حيث يمكن التخلص من البيض الخاص بها قبل اكتمال نموه وانتشار الحشرات من مكان إلى آخر.
وأضافت الدراسة أن بداية وضع البيض لهذه الحشرات يبدأ مع فصل الربيع ويكون اكتمال نمو الحشرات البالغة فى الفترة من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن الحشرات تمر بأربع مراحل للنمو خلال هذه الأشهر من السنة والتى يكثر فيها تنقل الناس خلال أشهر الصيف مما يساعد على سرعة انتشارها.
وأوضحت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لمتابعة وتعقب مواضع وضع البيض لتلك الحشرات فى مختلف وسائل النقل للقضاء عليها قبل اكتمال نموها، لأن انتشارها يمثل خطرا كبيرا على المحاصيل الزراعية.
ووفقًا لإدارة الحفاظ على البيئة فى نيويورك، تتغذى هذه الحشرة على عصارة أكثر من 70 نوعًا من النباتات وتفرز مادة لزجة تجذب كميات كبيرة من القوالب السخامية، التى بدورها تؤثر سلبًا على قدرة النباتات على التمثيل الضوئى ونمو وإنتاج الثمار، كما أنها تجعل تلك النباتات أكثر عرضة للأمراض وهجمات الحشرات الأخرى.
وفى يوليو الماضى، أصدرت كاليفورنيا أمرًا بالحجر الصحى للمساعدة فى منع دخول ذبابة الفانوس المرقطة هناك، وتم حظر النباتات المضيفة ومجموعة متنوعة من العناصر من أى منطقة يوجد بها حاليًا غزو ذبابة الفانوس المرقطة، وتم إصدار أوامر مماثلة تقيد حركة العناصر التى يمكن أن تصاب بهذه الحشرات فى كونيتيكت ونيوجيرسى وبنسلفانيا وغيرها.
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