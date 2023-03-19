أخلاقنا الجميلة.. آداب التعارف والارتباط (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب التعارف والارتباط.
ويعد اللقاء الأول أو التعارف بين أى شاب وشابة من اللقاءات المهمة والتى تتسبب فى حالة من التوتر والارتباط بين الطرفين.
ومن بين الخطوات الأساسية التى يجب أن يتم الالتزام بها خلال لقاءات التعارف:
-يجب أن تكون المقابلة الأولى خارج منزل الفتاة فى مكان عام.
-وجود أقارب للتخفيف حدة التوتر وفتح مواضيع عامة.
-يتحدث كل طرف عن هواياته وطبيعة عمله وميوله.
-الحرص على ان تكون الملابس نظيفة وأنيقة.
-عدم التكلف فى ارتداء الذهب.
-البعد عن ارتداء الملابس السواريه.
-عدم التصنع فى طريقة الكلام.
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