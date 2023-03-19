نصائح لزيادة سرعة شحن هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى بطء شحن هواتف أيفون التى منها تلف الكابل، تراكم الغبار فى منفذ الشحن، استخدام الشاحن اللاسلكى، استعمال الهاتف أثناء الشحن.

وكشف الخبراء عن عدد من النصائح والخطوات التى تزيد من سرعة شحن هاتف الأيفون، ومنها:

-استخدام شاحن سريع:

يتجنب البعض استخدام الشحن السريع اعتقادا بأنه يؤذى صحة البطارية، ولكن بسبب عدم وجود خلل تقنى فإنه لا يضر بطارية الهاتف.

-اغلق الهاتف مؤقتا:

فى حالة غلق الهاتف ستنتقل الطاقة الواردة من الشاحن إلى البطارية لشحنها دون خسارة أى جزء منها لأداء مهام أخرى فى الهاتف.

-تشغيل وضع الطاقة المنخفضة:

يساعد وضع الشاشة المنخفضة فى الحفاظ على البطارية وسرعة شحن الهاتف.

-تقليل سطوع الشاشة:

يساهم تقليل سطوع الشاشة فى تسريع الشحن، لأن الإضاءة العالية تستهلك قدرا كبيرا من طاقة البطارية.