احتضان الدببة.. وظيفة جديدة فى أمريكا براتب مجز

جدة - نرمين السيد - وكشفت إدارة الألعاب والأسماك، وهى وكالة لحماية الحياة البرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن وظيفتها وهى محترف للدببة. وأوضحت أن الوظيفة الجديدة هى معانق للدببة لذا يجب أن يجيد التعامل مع الدببة السوداء واحتضانها. وأشارت إلى أن تلك الحيوانات "الدببة السوداء" لا تزال معرضة للخطر بسبب صراعات البشر. ولفتت إلى أهم الشروط وهى القدرة على التنزه فى الظروف الشاقة، والشجاعة للزحف إلى عرين الدب، والثقة فى الزملاء للحفاظ على سلامتك أثناء العمل.

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